Serie D, il Carpi a un passo dalla promozione. Calanca: "Ora un regalo ai tifosi»

CARPI

"Si vede che era destino giocarci la C davanti ai nostri tifosi e so che anche domenica saranno tanti". È Alessandro Calanca (foto) a caricare il Carpi in vista della decisiva sfida col Certaldo. Il capitano parte dalla delusione per il pari di Imola per puntare l’obiettivo sul match coi toscani. "Subito dopo la gara un po’ di rammarico c’era in pullman – le sue parole –, ma abbiamo lasciato passare la serata e ci siamo messi subito a pensare alla grande occasione che abbiamo domenica al ’Cabassi’. Da 4 mesi ogni domenica per noi la gara è da vita o morte perché non potevamo più sbagliare, questa sarà uguale, vogliamo a tutti i costi far avverare questo un sogno. I tifosi? Non averla chiusa a Imola, dove abbiamo giocato in casa, è uno stimolo in più, sono certo che lo stadio sarà pieno, per noi e per Carpi può essere un giorno storico". Calanca ha già vinto due volte l’Eccellenza, sempre al fianco di mister Serpini, a Castelvetro e Correggio. "Due gioie che mi porto dentro – spiega – a Castelvetro abbiamo gioito nei 90’ finali, a Correggio già a marzo eravamo in D. Però per l’importanza della piazza e per il seguito questa a Carpi sarebbe davvero magica". In Emilia arriverà un Certaldo obbligato a vincere per sperare ancora. "Preferisco avere di fronte una squadra che si gioca un obiettivo – le sue parole – piuttosto che una senza stimoli, da cui non sai mai cosa aspettarti. Sappiamo che hanno due attaccanti forti, ma dipende tutto da noi. Bisognerà provare a indirizzare subito la gara, facendo meglio delle ultime due sfide con Forlì e Imolese in cui nei primi 45’ non siamo stati il solito Carpi".

Dal campo. Mandelli a parte, ma c’è ottimismo, Larhrib favorito per sostituire lo squalificato Forapani. Da oggi i tagliandi (online su Vivaticket) sono anche in biglietteria dalle 17 alle 19.

Davide Setti