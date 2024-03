Serie D. Il Carpi capolista oggi alla salita di Agliana . Serpini: "È lo snodo cruciale della stagione»

CARPI

Se la volata per la Lega Pro di queste ultime 6 giornate fosse una corsa ciclistica, allora quella di oggi (14,30) ad Agliana per il Carpi sarebbe la tappa più complicata, piena di tornanti e saliscendi con una salita aggiuntiva rappresentata anche dalla tradizione negativa al "Bellucci". Solo una volta il Carpi ha vinto lì nella sua storia, ma lo stadio dell’Aglianese era il suo campo (neutro) di casa nel 5-0 sul Città di Marino del 5 agosto 2012 nel primo turno della Coppa Italia, mentre nei 3 confronti degli ultimi 2 anni sono arrivati 2 ko e un pari. Tocca alla squadra di Serpini sfatare il tabù oggi nel turno pre pasquale, in cui i biancorossi devono difendere il +2 sul Ravenna (di scena a Budrio col Mezzolara) e il +4 sul Forlì (in casa col Lentigione). "La squadra sta bene – spiega mister Cristian Serpini – è stata una settimana più corta ma positiva. Abbiamo analizzato le cose meno buone del primo tempo col Mezzolara in cui abbiamo pagato un po’ la tensione. Dobbiamo abituarci a fare queste gare decisive, le ultime 6 saranno tutte così. Però ho visto tanti giocatori che stanno crescendo. Servirà il miglior Carpi su un campo molto difficile, sappiamo che questo è un passaggio importante contro una squadra con individualità forti e che con Baiano ha trovato la quadratura".

Diretta. L’Aglianese ha annunciato che la gara sarà trasmessa in diretta sul proprio canale Youtube. In partenza tanti tifosi biancorossi: per loro tagliandi a 15 euro in tribuna laterale acquistabili allo stadio.

Programma. Così oggi (14,30) la 12^ di ritorno: Progresso-Corticella, Imolese-Fanfulla, Sammaurese-San Marino, Mezzolara-Ravenna, Borgo S.D.-Pistoiese, Forlì-Lentigione, Aglianese-Carpi, Prato-Sangiuliano, Certaldo-Sant’Angelo.

Classifica: Carpi 56, Ravenna 54, Forlì 52, San Marino 50, Lentigione 49, Corticella 48, Fanfulla 41, Prato, Aglianese e Imolese 40, Sangiuliano 38, Sant’Angelo 37, Sammaurese e Pistoiese 32, Progresso 29, Borgo S.D. e Certaldo 20, Mezzolara 19.

Dal campo. Out Maini e Tentoni. In mediana in pole Rossi su Beretta, Cortesi è recuperato e giocherà dal 1’. Nei toscani squalificati Perugi e D’Ancona (al suo posto Zumpano), in difesa Viscomi favorito su Pupeschi come braccetto di sinistra.

AGLIANESE (3-5-2): Valentini; Fiaschi, Iacoponi, Viscomi; Zumpano, Remedi, Grilli, Marino, Maloku; Della Pietra, Mascari. All. Baiano.

CARPI (4-3-1-2): Lorenzi; Verza, Rossini, Calanca, Cecotti; Rossi, Mandelli, Forapani; Cortesi; Saporetti, Sall. All. Serpini. Arbitro: Pizzi di Bergamo.

Davide Setti