Serie D. Il Carpi ritrova Lorenzi. Buone notizie fra i pali

Arrivano buone notizie dalla ripresa degli allenamenti del Carpi. Il numero uno Lorenzi si è infatti riunito al gruppo dopo i problemi alla coscia e quindi il suo recupero in vista di domenica col Sant’Angelo appare scontato. I due sicuramente assenti saranno i lungodegenti Bouhali e Maini che hanno lavorato in campo con il preparatore Araldi svolgendo corsa ed esercizi aerobici assieme a Sabattini, per il. Quale c’è qualche chance di poter rientrare dopo 2 mesi fra i convocati. I riflettori ora dunque sono puntati su Roberto Beretta che ha spinto per provare ad accelerare i tempi e l’obiettivo dello staff biancorosso è riaverlo in gruppo domani. Ieri era invece fermo Rossi precauzionalmente dopo l’attacco di nausea della scorsa notte. Con il ritorno dal 1’ di Mandelli e l’inamovibile Forapani il ballottaggio rimane quello sul ruolo da seconda mezz’ala: Tentoni resta in pole, ma occhio anche a Larhrib, oltre a loro ci sono Gerbino, ma anche Beretta e Rossi.

d.s.