Serie d. Il Carpi saluta Rinaldini. Anche Laamane resta

Si è chiuso ieri senza sorprese il mercato di dicembre del Carpi. Il guardiano Rinaldini ha svolto ieri col gruppo l’ultimo allenamento (oggi ultima seduta, poi ripresa dal 27 dicembre) e ora rientra per fine prestito all’Entella, restano dunque Lorenzi e Viti a giocarsi il posto, in attesa dell’arrivo di un terzo, del 2006. Alla fine come già anticipato ieri sono rimasti Rossi, Tentoni e anche Laamane, che sembra diretto in Eccellenza, così come Sabattini, al momento però infortunato. Da valutare la situazione di Arrondini che deve fare gli esami per il fastidio al tendine di Achille. Ieri una delegazione biancorossa composta dal dg Bonzanini, dal capitano Calanca e dal difensore Zucchini si è recata al reparto di Pediatria del ’Ramazzini’ portando doni.