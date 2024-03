Serie D. Il Cenaia crolla nel primo tempo a Figline

FIGLINE 1965

FIGLINE 1965: Pagnini, Dema, Simonti, Cavaciocchi(18’st Saccardi), Sabatini, Ficini, Diarra(18’st Costantini), Sesti, Bruni(30’st Iaiunese), Torrini(40’st Fiore), Zhupa(33’st Zellini). All.Tronconi.

CENAIA 1969: Borghini, Rossi, Degli Esposti, Scuderi, Malara, Tognocchi (18’ st Bartolini), Caciagli, Macchia (1’ st Manfredi), Simonini(33’st Becucci), Fontana (40’ st Fenzi), Bracci (1’ st Ferretti). All.Iacobelli.

Arbitro: Ferruzzi di Albano Laziale.

Marcatori: al 4’ pt e 24’ pt Diarra, 17’ pt Banchelli.

Il Figline si è lasciato alle spalle la prestazione negativa di domenica scorsa e contro il Cenaia ha ritrovato il suo ritmo campionato vincendo nettamente. Una partita fondamentale per la compagine fiorentina per raggiungere l’obiettivo della salvezza. In concreto allo stadio comunale di Figline Valdarno il Cenaia, ultimo in classifica, non ha opposto tanta resistenza. Alla vigilia la squadra pisana aveva espresso motivi sufficienti per provare a riscattare la brutta sconfitta rimediata all’andata ma oggi le numerose assenze forzate tra le sue fila non glielo hanno consentito. La partita è iniziata subito in salita per i verdi arancioni che già al 4’ subiscono in primo gol ad opera di Diarra che con un gran tiro infila la palla all’incrocio dei pali. Passano pochi minuti e al 17’ il Figline va al raddoppio con Banchelli. Come se non bastasse poco dopo, al 24’, Diarra realizza il terzo gol per il Figline, il suo secondo personale, finalizzando con un colpo di testa un cross dalla destra. Al 35’ Caciagli potrebbe accorciare le distanze ma trova il portiere locale Pagnini pronto alla parata. Nella ripresa il Figline controlla la gara e da segnalare c’è un’occasione ospite, al 20’, per Manfredi che però viene neutralizzata. Per il Cenaia una ulteriore sconfitta a dimostrazione che la squadra, così come è stata costruita, può essere in grado di dire la sua solo quando gioca con il suo organico al completo. Quando queste condizioni vengono a mancare tutto diventa purtroppo più difficile.

Pietro Mattonai