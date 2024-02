Serie D. Il Cenaia in Umbria: "Match fondamentale»

Trasferta impegnativa oggi per i verdiarancioni del Cenaia che si recano in Umbria contro una diretta concorrente nella lotta per il mantenimento della categoria. Ci va con un organico al completo, come dice il responsabile comunicazione della società Piero Ceccarini, fatta eccezione per le assenze che riguardano lo squalificato Papini, l’infortunato Sanyang, ancora indisponibile, ma anche di Scuderi il cui recupero è ancora incerto.

"Per noi una partita di fondamentale importanza nel nostro precorso per la salvezza – insiste Ceccarini – perché ce la vedremo con un’Orvietana che ci sopravanza di otto punti in classifica e che cercherà di renderci la vita difficile. Deve essere chiaro che al Cenaia non serve un pareggio che invece potrebbe fare comodo ai nostri avversari. E’ uno scontro diretto e noi dobbiamo scendere in campo con la stessa intensità con la quale abbiamo affrontato sia la Pianese ma anche due domeniche fa il Grosseto. Abbiamo dimostrato di avere i mezzi e le qualità per potercela giocare con tante altre squadre per cui dobbiamo puntare a vincere, magari anche con una vittoria fortunosa che vada a restituirci ciò che non ci ha dato nelle ultime gare".

Pietro Mattonai