Serie D: il centrocampista fermato tre turni, il presidente squalificato fino a gennaio. Calori: "Troppe assenze in questa fase». Montevarchi, stangata per Benucci e Livi

MONTEVARCHI

"Ci è mancato qualcosa là davanti, dove dobbiamo fare di più, e soprattutto qualcuno deve capire come per questa maglia occorra dare sempre l’anima. A volte, invece, sul rinvio del portiere non si prova neanche a prendere il pallone di testa". E’ schietta l’analisi di Simone Calori che ha commentato il secondo ko in quattro giorni dell’Aquila, piegata a Trestina solo da un episodio e, invece, superata di netto sul piano dell’atteggiamento e delle occasioni create da un ottimo Ghiviborgo: "Come se ne esce? La quadra va trovata – ha ripreso l’allenatore – lavorando sui gol sbagliati, perché aldilà della buona prova degli avversari, abbiamo avuto anche le occasioni per il 2-0". Calori, quindi, pone l’accento su un dato oggettivo: "Lamentiamo, purtroppo, tante indisponibilità e non possiamo allenarci come vorrei. Gli infortuni di varia entità ci accompagnano sin dall’inizio. Intanto, dobbiamo pensare subito alla gara di dopodomani a Ponsacco".

Lungo l’elenco delle defezioni certe o probabili e non solo per guai fisici. In casa dei Mobilieri rischiano il forfait Muscas, Messini, Boncompagni e Lischi, ma è sicura l’assenza di Benucci, squalificato addirittura per tre turni dopo l’espulsione a gara finita. Sanzionato di brutto per le proteste verso arbitro e assistente anche il presidente Angelo Livi inibito fino al 2 gennaio 2024.

Giustino Bonci