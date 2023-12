Serie D: il club deve scegliere tra Vecchio e Bassini. Sangio, ora il bomber

SAN GIOVANNI

Saranno festività natalizie di lavoro per i due addetti al mercato della Sangiovannese come Marcello Bucciarelli e Giuseppe Morandini che, sotto indicazione di Atos Rigucci, stanno cercando di poter completare la rosa dopo gli addì eccellenti di Regolanti, Oubakent ma soprattutto di capitan Rosseti. Tre sono gli obiettivi da mettere quanto prima possibile nelle mani delle mister: due difensori e un attaccante. Su quest’ultimo c’è tanta carne al fuoco ma nessun nome specifico che circola, riguardo la difesa due sono i profili che la società sta valutando, principalmente rispetto ad altri, da alcuni giorni. Il primo, come già riportato in queste colonne, è Nicola Vecchio classe ’97 in questa prima parte di stagione al Mezzolara con 13 presenze all’attivo e una rete. È un giocatore ben strutturato fisicamente alla pari di Gianmarco Bassini, 29 anni e 192 centimetri di altezza con un bagaglio di esperienza importante in quarta serie fatta di 250 presenze e 11 goal all’attivo. Ha giocato più che altro al centro sud, da alcuni giorni si è svincolato dal Livorno dove ha messo a referto 10 e presenze. Ovviamente, sui taccuini degli addetti al mercato azzurro, ci sono anche altri nominativi ma pare che questi due siano in cima alla lista delle preferenze.

La squadra, intanto, nella giornata di ieri ha sostenuto l’ultimo allenamento e si ritroverà giovedì 28 per riprendere la preparazione, sabato 30 dovrebbe essere giocata un’amichevole contro il Fiesole, in terra fiorentina, che milita nel campionato di Promozione. Questa sgambatura sarà sicuramente utile per il tecnico anche per vedere coloro che, prima della ripresa dei campionato, entreranno a far parte dell’organico. Il mercato si è chiuso ufficialmente due giorni fa ma fino al 5 gennaio si può rescindere il contratto con la squadra di appartenenza e accasarsi in un altro sodalizio.

Massimo Bagiardi