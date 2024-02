Serie "D» - Il derby blasonato. Ghiviborgo sereno ci proverà anche al "Picchi». Contro il Livorno possibile debutto dei nuovi

In formazione rimaneggiata, ma con due frecce in più da lanciare sul terreno del "Picchi" di Livorno: così il Ghiviborgo affronta l’ affascinante e prestigiosa trasferta, anche se la "nobile decaduta" labronica anche quest’anno non raccoglie quanto chiede una grande piazza, visto che gli amaranto sono al settimo posto, addirittura dietro ai ragazzi di Lelli, attualmente sesti.

I colchoneros troveranno un avversario che non può sbagliare, obbligato a vincere per non perdere contatto dalle posizioni che contano, dopo tre pareggi consecutivi. Massima serenità, invece, in casa biancorossoazzurra, alla luce dell’ultima bella prestazione e del successo interno sul Trestina. Gruppo unito, giovane e di qualità quello a disposizione di Lelli, nonostante una situazione infortunati piuttosto seria che ha costretto il direttore sportivo Sasha Remaschi a tornare sul mercato in questa settimana densa di novità, con l’ingaggio del terzino Flavio Romano, classe 2002, nell’ultima stagione al Trapani, e dell’ esterno d’attacco Davide Masella, altro 2002, proveniente dal Benevento. Arrivi di spessore che rappresentano un valore aggiunto e che potrebbero già debuttare al "Picchi": molto dipenderà dalla loro condizione fisica, apparsa, comunque, buona.

Fra le note positive, oltre a questi due nuovi arrivi, il recupero dell’esterno del 2005 Turini dopo un infortunio e dell’attaccante Hrom che ha scontato i suoi due turni di squalifica. Al contrario l’aspetto dolente è rappresentato dall’ assenza degli infortunati Carli (ne avrà ancora per due settimane), Giannini (per lui si parla di un paio di mesi) e Seminara: purtroppo per l’esterno sinistro la situazione è ben più grave, campionato finito e probabile operazione a un ginocchio.

Detto questo, proviamo a ipotizzare il probabile schieramento che calerà a Livorno (4-3-3): Becchi (2004) fra i pali; linea difensiva composta da: Saidi (2005) a destra, Vecchi a sinistra, Sanzone e Bura (2004) coppia centrale; a centrocampo: Signorini (2004), Nottoli e Campani (2003); in avanti: Lepri e Orlandi (o Masella) sugli esterni, Tommaso Carcani centravanti. Possibile, come detto, anche l’impiego dell’altro nuovo acquisto, Romano, di Turini o dell’ attaccante Hrom. Si gioca alle ore 14,30.

Flavio Berlingacci