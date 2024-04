Serie D. Il derby dell’Ardenza nel ricordo di Balleri

Dire Livorno per gli sportivi dell’Aquila significa evocare un’icona del calcio montevarchino: Costanzo Balleri, scomparso nel 2017 e considerato l’allenatore per antonomasia dei rossoblù. Una decina d’anni in tutto le parentesi sulla panchina dei valdarnesi dove il trainer labronico, già nella grande Inter di Herrera da calciatore, è stato richiamato cinque volte come salvatore della patria. Domenica prossima il Montevarchi sarà all’Ardenza per un derby toscano che si giocherà anche nel ricordo di Balleri condiviso dai due club. Salvo contrordini o accoglimento di ricorsi, si giocherà a porte chiuse per le intemperanze dei tifosi livornesi a Gavorrano, il 17 marzo scorso.