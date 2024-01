Serie "D": il derby. Il Ghiviborgo ci riprova

Dopo essere salito a quota 33, in un’ottima posizione di classifica, il Ghiviborgo affronta, domani, la difficile trasferta di Poggibonsi per dare ulteriore continuità al suo momento positivo. I colchoneros sono reduci dalla bella prestazione interna con il Figline, dove, soprattutto nel secondo tempo, hanno impressionato per possesso palla, pressione e intensità nelle giocate, fattori che hanno finito per mettere al tappetto un avversario scorbutico e combattivo.

E’ con le stesse armi che i ragazzi di Nico Lelli scendono sul campo del "leone giallorosso", come viene definita la compagine senese che si trova, attualmente, a centro gruppo, con un ruolino di marcia piuttosto equilibrato in fatto di vittorie e sconfitte, reti fatte e subìte, per un campionato relativamente tranquillo, ma nel quale è vietato perdere colpi per non andare in difficoltà.

Il Poggibonsi è, inoltre, avversario temibile, in particolare quando gioca in casa, da affrontare, dunque, con i relativi accorgimenti tattici per non incorrere in brutte sorprese.

"Andremo a fare la nostra partita, continuando a proporre gioco e buona intensità". Questi i dettami del tecnico che dovrà fare a meno dello squalificato Darian Hrom, giovane attaccante arrivato nel recente mercato invernale che, espulso domenica scorsa nel finale, si è beccato due turni di stop; oltre che dell’esterno Giannini, calciatore fantasioso e imprevebile, ai box per infortunio. Per il resto tutti o quasi a disposizione, salvo defezioni dell’ultim’ora, con Lelli che, presumibilmente, riproporrà lo schieramento visto sette giorni fa al "Carraia", pur con qualche possibile variante.

Questa potrebbe essere la probabile formazione (4-3-3): Becchi (2004) fra i pali; linea difensiva composta da: Saidi (2005) a destra, Vecchi a sinistra, Sanzone e Bura (2004) coppia centrale; a centrocampo: Campani (2003), Carli e Orlandi; in avanti: Turini (2005) a destra, Lepri a sinitra e Tommaso Carcani (arrivato a sette reti) centravanti. Possibile anche l’inserimento del 2004 Signorini o di Nottoli a centrocampo; o del laterale sinsitro Seminara, apparso recuperato.

Si gioca, domani, alle ore 14.30; atteso un pubblico piuttosto numeroso e appassionato, come da tradizione, in una piazza importante come Poggibonsi, dalle quale il Ghiviborgo vuole tornare con un altro risultato positivo.

La sfida sul difficile terreno di Poggibonsi è da affrontare, però, con la massima fiducia ed il morale alto: l’obiettivo è quello di fornire un’altra bella prestazione, per confermare ulteriormente l’attuale processo di crescita di una squadra che vuole continuare a stupire.

Flavio Berlingacci