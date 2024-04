Serie "D» - Il derby. Lelli: "Ghivi pronto. Scelte da valutare»

Tutto pronto al "Carraia" di Ghivizzano per l’atteso derby con il Tau Altopascio, sfida sentita e dall’alto contenuto tecnico e che promette molto a livello tattico e in fatto di gol e spettacolo. Entrambe stanno facendo benissimo, anche se gli amaranto dell’"ex" Venturi sono in piena corsa play-off ed i colchoneros in lieve flessione, stabilmente al settimo posto, alternando prestazioni buone a prove deludenti. Ma il derby sfugge a ogni pronostico.

Nico Lelli ed il suo staff lo hanno preparato molto bene, con tanta voglia di fare una grande partita ed un risultato di prestigio che avvalori ancora di più un’annata comunque ottima. Un paio di assenze in casa colchonera: quelle dei difensori Saidi e Romano, fermi per infortunio da oltre un mese, mentre appare sulla via del recupero l’altro difensore, Vecchi, che, forse non verrà rischiato dall’inizio, ma che si è allenato in gruppo ed è pronto. Per il resto, tutti a disposizione, con alcune alternative importanti in ogni reparto, ma soprattutto in attacco.

Probabile un "3-4-3" o il ritorno al più classico "4-3-3", per una possibile formazione che andiamo a ipotizzare: Becchi (2004) fra i pali; in difesa: Turini (2005) a destra, Russo (2006) o Vecchi a sinistra, Bura (2004) e Sanzone coppia centrale; a centrocampo: Campani (2003), Signorini (2004) o Nottoli e Carli; tridente offensivo composto da: Giannini (o Orlandi) e Lepri sugli esterni, bomber Tommaso Carcani centravanti, fra l’altro un temuto "ex". Ma l’allenatore del Ghivi, che ultimamente ci ha abituato a novità dell’ultim’ora, potrebbe cambiare schieramento e modulo. Sibillino il suo commento: "Devo valutare".

Si gioca alle ore 15; prevista una buona cornice di pubblico, per un confronto che, come detto, promette molto: con la speranza che tanta attesa venga premiata da una gara all’altezza della grande stagione di Ghiviborgo e Tau.

