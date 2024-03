Serie d: il difensore ha segnato la rete decisiva nel derby e guarda alla sfida col follonica gavorrano. Farini si gode il momento e rilancia la Sangio: "Non abbiamo paura della capolista»

SAN GIOVANNI

Nel grande momento che sta attraversando la Sangiovannese spiccano, tra le altre, anche le prestazioni del centrale difensivo Christian Farini, classe 2002, che dopo un inizio non del tutto positivo è cresciuto settimana dopo settimana guadagnando i consensi non soltanto del suo allenatore ma anche dell’intero popolo azzurro: suo il gol che ha deciso il derby col Sansepolcro. Il cambio del modulo, con il passaggio alla difesa a tre, ha e inciso su questa sua evoluzione: "In questo schieramento tattico mi trovo più a mio agio, ho anche giocato nei due centrali nella difesa a quattro ma per quanto fatto in passato preferisco essere utilizzato così. E poi accanto a me ho due giocatori molto forti come Masetti e Antezza che agevolano il compito".

Tre settimane senza incassare reti: "Il merito può essere dei difensori ma anche dell’intera squadra che aiuta e non poco il nostro compito. Come ci ripete giustamente il mister non abbiamo fatto ancora nulla, manca ancora tanto alla salvezza e lavoriamo affinché arrivi prima possibile".

Magari cercando di fare uno sgambetto al FollonicaGavorrano, proprio la squadra che assieme al gruppo di Rigucci ha fatto più punti dall’inizio del girone di ritorno: "Ma noi non abbiamo assolutamente paura della capolista, sappiamo bene che hanno probabilmente il miglior organico del girone ma l’affronteremo a viso aperto come già fatto anche nelle settimane precedenti con tutte le altre squadre. Mi pare che questo atteggiamento ci stia premiando, alla pari della nostra grande unione all’interno dello spogliatoio che cresce". Contrariamente a tante gare anticipate al sabato, Sangiovannese-Follonica Gavorrano verrà disputata domenica alle 14,30.

Massimo Bagiardi