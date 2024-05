Serie D. Il Follonica Gavorrano c’è. Vittoria e seconda piazza

Vittoria esterna sul campo del Ghiviborgo per il Follonica Gavorrano (0-1 il finale), con i biancorossoblù che chiudono così la regular season in seconda posizione. La prima frazione vede il Follonica Gavorrano pericoloso in diverse occasioni. Pronti via e Mencagli va vicinissimo al gol dopo pochi secondi, dal centro dell’area batte a rete ma trova la risposta centrale del portiere. Al 10’ la squadra di Masi trova il vantaggio: calcio d’angolo battuto basso da Modic, la palla filtra e D’Agata in tuffo di testa mette la palla in rete, 0-1. Al 22’ altra grande occasione per Mencagli: l’attaccante si invola tutto solo verso la porta, salta il portiere ma al momento di mettere la palla in rete calcia fuori. Al 33’ ancora Mencagli pericoloso di fronte a Bonifacio, nuovamente lanciato verso la porta ma colpisce la traversa. La prima frazione si chiude senza recupero sullo 0-1 per il Follonica Gavorrano. La seconda frazione si apre a ritmi molto blandi. Nulla da segnalare in zona gol per le due squadre, se non qualche sortita offensiva del Ghiviborgo nel finale senza però impensierire Filippis. Ai play off affronteranno dunque il Tau Calcio Altopascio al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano.

GHIVIBORGO: Bonifacio, Russo, Vecchi, Campani, Sanzone, Bura, Lepri, Carli, Giannini, Nottoli, Orlandi. All. Lelli.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Brunetti, Pignat, D’Agata (33’ st Ampollini), Grifoni, Pino (23’ st Macrì), Modic (33’ st Barlettani), Nardella (45’ st Ceccanti), Mauro, Mencagli (33’ st Regoli), Botrini. All. Masi.

Rete: 10’ D’Agata.