Serie "d». Il Ghiviborgo batte il Cenaia e rimane in alto. Mercato: tre nuovi acquisti per i colchoneros

GHIVIBORGO

3

CENAIA

1

GHIVIBORGO (3-4-1-2): Becchi, Vecchi, Sanzone, Bura, Campani (46’ Signorini), Nottoli (75’ Poli), Carli (92’ Vitrani), Turini, Orlandi (59’ Lepri), Giannini (79’ Gibilterra), T. Carcani. (A disp.: Masini, Nannipieri, Bindi, Cristofani). All.: Lelli.

CENAIA (4-3-1-2): Baroni, Malara, Scuderi, G. Signorini (86’ Rossi), Papini, Caciagli, Rustichelli (77’ Ferretti), Simonini, Sanyang, Manfredi, Macchia. (A disp.: Simoncini, Tognocchi, Bartolini, Degli Esposti, Di Bella, Manfredi, Pasquini). All.: Iacobelli.

Arbitro: Schimid di Rovereto.

Reti: 33’ T. Carcani, 74’ Carli, 82’ Ferretti, 91’ Gibilterra.

GHIVIZZANO - Bella vittoria interna del Ghiviborgo che batte con merito un combattivo Cenaia e sale a quota 28. La sblocca poco dopo la mezz’ora, quando un ottimo Giannini scodella a centro area, per il colpo di testa chirurgico di Tommaso Carcani che si insacca alla destra del portiere. I verdearancio reagiscono e al 40’ hanno una grossa occasione, ma Becchi, con l’aiuto della traversa, salva sul gran tiro al volo di Sanyang.

Nella ripresa il Ghivi controlla bene. Al 29’ Carli, di testa, su cross di Lepri dalla sinistra, pare mettere in ghiaccio il risultato. I pisani, però, non mollano e la riaprono al 37’ con l’esperto attaccante Ferretti che, appena entrato, trafigge il portiere in uscita su assist di Sanyang. Al 39’ Gibilterra sciupa, calciando su Baroni in uscita. Al 43’ Tommaso Carcani, su assist di Lepri, calcia alto da buona posizione; ma, al terzo tentativo, il Ghivi chiude la contesa, grazie al tocco sotto misura di Gibilterra, su cross dalla sinsitra di un devastante Lepri, il cui impatto sulla gara è stato decisivo.

Intanto ufficializzati gli arrivi di tre giovani che vanno a completare l’organico: il difensore Ianis Saidi (2005) dal Novara; l’attaccante Darian Hrom (2004) dal Piacenza; ed il portiere Matteo Bonifacio (2006) dalla "Primavera" del Cagliari.

Flavio Berlingacci