Serie D. Il Grifone ha preso il difensore. Francesco Russo

Un nuovo difensore per mister Bonuccelli si è allenato ieri al "Palazzoli" con il Grosseto e domani potrebbe essere già a disposizione. Si tratta del difensore centrale (anche terzino sinistro) Francesco Russo, classe 1993, altezza 1,79,c he in questa prima parte di stagione ha indossato la maglia del Gelbison (società del girone H di Serie D) dove ha fatto registrare 15 presenze in campionato e una in Coppa Italia. Il dg Vetrini ha così provveduto ad acccontentare il tecnico dopo l’infortunio a Bruni. Russo (foto Noemy Lettieri) vanta una lunga carriera, tutta in serie D, fra Francavilla, Altamura, Nardò e Castrovillari. Domani alle 15, ultima gara dell’anno, in casa contro l’Aquila Montevarchi. Arbitro Davide Testoni della sezione di Ciampino; assistenti Antonio Bruno di Lanciano e Benedetta Bologna di Vasto. Ai 429 abbonati la società biancorossa regalerà un gadget personalizzato in tema Grifone.