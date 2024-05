Serie D. Il Grosseto chiama. Malotti diventa il nuovo mister

Il Grosseto, prossima avversaria del Siena in Serie D (difficile, per non dire impossibile, possa essere ripescato) sarà allenato ancora da Roberto Malotti. Il mister ha sciolto le riserve e ha accettato di proseguire l’avventura sulla panchina maremmana. Il tecnico, dopo aver assunto le redini del Grosseto a metà febbraio al posto di Bonuccelli, ha conquistato 25 punti in 12 partite, conseguendo l’elevata media di 2,083 a incontro, oltre aver centrato la vittoria dei play off del girone E che ha visto la promozione della Pianese.

Malotti, la scorsa estate, era stato vicino anche alla Robur ma, a suo detto, non avrebbe mai potuto accettare la proposta, per i suoi impegni extra calcistici (è proprietario di due ristoranti). Negli ultimi anni infatti è sempre subentrato e non si è mai spostato troppo lontano da Firenze.