Serie D. Il Grosseto ora è quarto. Giovedì in campo

Il Grosseto perde la terza posizione, a scapito del Livorno, e vede scappare via ancora di più Follonica Gavorrano e Pianese. Il pareggio pirotecnico dei biancorossi sul campo del Ghiviborgo ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi biancorossi che hanno visto Follonica Gavorrano e Pianese guadagnare due punti proprio sui biancorossi, mentre i labronici hanno messo la freccia superando proprio la formazione di Malotti in classifica. Intanto la partita Grosseto-Mobilieri Ponsacco di giovedì verrà disputata alle 18, anziché alle 14.30. Il fischio di inizio della partita è stato posticipato dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti a ratifica degli accordi intercorsi tra le due società. I biglietti per assistere alla gara dello Zecchini sono già disponibili in prevendita attraverso il Circuito Ciaotickets, al Centro Sportivo di Roselle e nei rivenditori autorizzati Edicola La Vasca, Tabaccheria Stolzi ed Edicola Il Semaforo. I tesserati Grosseto per usufruire della promozione dell’ingresso gratuito in Curva Nord dovranno ritirare il tagliando omaggio al centro sportivo di Roselle.

La classifica: Follonica Gavorrano 56, Pianese 55, Livorno 51, Grosseto 50, Seravezza Pozzi 48, Tau Altopascio 48, Ghiviborgo 43, Figline 40, Trestina 38, San Donato Tavarnelle 38, Poggibonsi 37, Sangiovannese 34, Montevarchi 29, Sansepolcro 28, Orvietana 28, Real Forte Querceta 23, Mobilieri Ponsacco 18, Cenaia 13.