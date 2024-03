Serie D. Il Lentigione acciuffa il pari in extremis

SAMMAURESE

1

LENTIGIONE

1

SAMMAURESE (4-3-3): Ravaioli, Scanagatta, Bolognesi, Scalini, Morri, Sedioli, Tamai, Nisi, Maltoni (Pacchioni 85’) Campagna, Misuraca (Montesi 76’). A disp.: Porcellini, Casadei, Capicchioni, Frosio, Marconi, Gasperoni, Guidi. All. Taccola.

LENTIGIONE (4-3-1-2): Rizzuto, Capiluppi (Bocchialini 89’) Nava, (Montipó 64’), Formato, Nanni, Manzotti, Grifa, Battistello (Pari 83’) Cortesi, Nappo (Roma 64’). A disp.: Zovi, Grieco, Sabotic, Turri, Macchioni. All. Beretti.

Arbitro: Borghi di Modena (Ottobretti e Benedetti, entrambi di Foligno).

Reti 74’ Macchioni, 91’ Formato.

Note: ammoniti Nanni, Nisi, Capiluppi, Manzotti, Campagna, Scalini.

Nella giornata che vede il Carpi battere l’ex capolista Ravenna e portarsi al comando della classifica, il Lentigione non riesce a cogliere i tre punti a San Mauro Pascoli e, impattando la gara per 1 a 1 in pieno recupero, è ora quinto in classifica e ultimo delle squadre ammesse ai play-off.

La classifica si accorcia perché vincono anche le squadre in fondo, ma Claudio Lazzeretti, presidente del Carpi e per tanti anni della Correggese, inizia a sognare.

Ma torniamo alla gara giocata in Romagna da Formato e compagni, per dire che al 29’ la prima occasione del match è della Sammaurese.

Calcio di punizione laterale dell’ex Scalini che fa partire il traversone sul secondo palo dove trova Maltoni che colpisce di testa: il portiere ospite Rizzuto, però, è attento e blocca a terra. Il Lentigione ci prova prima con Sala, ma l’estremo difensore di casa dice di no, e poi con Formato al 40’: il gran tiro del numero 9 si stampa sul palo.

Si va a riposo sullo 0-0, ma con un Lentigione sempre più padrone del gioco.

I reggiani crescono ancora nella ripresa, contro una Sammaurese che non vuole perdere e che si chiude a riccio entro la propria area.

Lentigione è pericoloso con Nanni, ma è bravo Ravaioli a deviare sopra la traversa. Al 74’, però, Sammaurese in vantaggio con il cross di Scalini sugli sviluppi di un corner e preciso colpo di testa di Maltoni sul secondo palo.

Il Lentigione non ci sta, riprende subito le redini del gioco e trova il pareggio con Formato in pieno recupero: bell’assist di Cortesi che serve il cannoniere del Lenz dentro l’area per il colpo di testa dell’1 a 1 finale.

"Partita complicatissima – dice mister Paolo Beretti – la Sammaurese si è messa nella sua metà campo soprattutto per difendere lo zero a zero con il coltello tra i denti su ogni traiettoria. Noi abbiamo colpito un palo incredibile con Formato, potevano andare al riposo in vantaggio. Nella ripresa abbiamo comandato il gioco, ma loro sono andati in vantaggio con un gol che vorrei rivedere per un sospetto fuorigioco. Prendiamo il punto volentieri, per come si era messa la partita, va bene così, il sogno play-off - conclude il tecnico del Lentigione - continua".