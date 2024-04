Serie D. Il Lentigione non va oltre il pari a Lodi

FANFULLA

1

LENTIGIONE

1

FANFULLA (4-2-3-1): Carriello, Cabri, Premoli, Suardi, Souto, Latini (43’ st Cella), Zeneli (14’ st Odalo), Bove (35’ st De Milato), Cazzaniga, Cocuzza (27’st Spera), Donnemma (20’ st Kakou). A disp. Cerami, Bettoni, Cappadonna, Ouaquit. All. Andolfo.

LENTIGIONE (4-3-2-1): Rizzuto, Cortesi, Sabotic, Nava, Nanni (42’ st Casucci), Roma, Grifa (14’ st Manzotti), Cortesi, Nappo, Bocchialini (14’ st Sala), Montipò. A disp. Zovi, Fantuzzi, Capiluppi, Battistello, Manco, Macchioni. All. Beretti.

Arbitro: Niccolai di Pistoia (Nesi e Quartararo).

Reti: 13’ pt Montipò, 36’ pt Zenelli.

Note: spettatori 200, ammoniti Bocchialini, Montipò e Martini.

Angoli 5 a 11.

Il Lentigione non va oltre il pareggio a Lodi e l’1 a 1 non basta per blindare il terzo posto. Anzi, se nell’ultima gara che i rivieraschi non giocheranno visto il ritiro della Pistoiese, Corticella e San Marino dovessero vincere, il Lentigione scenderebbe al quinto posto. Anche per il primo posto, in ogni caso, i giochi non sono ancora fatti.

Al 13’ passa il Lentigione: palla persa da Bove in fase d’impostazione, Nanni riparte, imbuca per Montipò che con uno scavetto batte Carriello in uscita. Al 14’ ci prova il Fanfulla con Cocuzza, ma Rizzuto in tuffo mette in angolo. Al 36’ il pari dei locali: Donnemma serve Zeneli che prima tenta il cross, poi sulla respinta della difesa calcia forte sul primo palo.

Al 32’ della ripresa, traversa di Montipò che raccoglie al limite dell’area,si sistema la palla e calcia colpendo il legno. Il Lentigione continua a dominare, ma non trova più il vantaggio. "Abbiamo giocato bene - dice mister Paolo Beretti - passando in vantaggio con un gran gol di Montipò. Nel secondo tempo ci siamo prodotti in un vero e proprio assalto. Abbiamo colpito una traversa con Montipò e per tre volte il Fanfulla ha liberato tiri nei pressi della linea di porta. Il terreno era indecoroso e nonostante questo abbiamo gestito la gara giocando un ottimo calcio. Ora non ci resta che attendere i risultati degli altri per conoscere l’avversario dei play-off".