Serie D. Il Lentigione passa con Sala, ma poi va a fondo

CORTICELLA

2

LENTIGIONE

1

CORTICELLA: Martelli, Cavacchioli, Menarini, Chmangui, Bonetti, Riviera, Rocchi (Casadei 6’ st), Mordini (Alboni 18’ st), Trombetta, Suliani (Biondelli 43’ st), Bertani. A disp. Mora, Cavallini, Ruffo, Grossi, Lo Giudice, Ribello. All. Miramari.

LENTIGIONE: Rizzuto, Macchioni, Sabotic, Nava, Martini, Nappo (Pari 26’ st), Battistello, Grifa (Manzotti 32’ st) Sala (Montipó 25’ st) Nanni, Formato. A disp. Fantuzzi, Capiluppi, Carra, Bocchialini, Cortesi, Manco. All. Beretti.

Arbitro: Spinelli di Cuneo (Fiore e Quattrotto).

Reti: pt Sala 18’, Bertani 21’; st Bertani 33’.

Note: ammoniti Menarini, Martini, Mordini, Grifa, Formato, Nava e Miramari (all.). Espulso Pari 45’ st. Recupero 1’+6’.

Nella giornata in cui cadono in casa Ravenna e Forlì, il Lentigione non riesce a recuperare punti, uscendo battuto dal Biavati di Corticella per 2 a 1, al termine di una gara spesso dominata.

E’ mancata la cattiveria sotto porta con diverse recriminazioni anche verso la direzione arbitrale. Il Lentigione, vista la rimonta del Carpi che perdeva 1 a 2 e poi ha vinto 3 a 2, è ora quinto ex aequo alla truppa del patron Claudio Lazzaretti che proprio domenica sarà di scena a Sorbolo.

Il match parte equilibrato per i primi diciotto minuti quando Formato mette una bella palla su cui si avventa Sala che batte in rete e porta in vantaggio il Lentigione.

Poco più tardi sempre gli ospiti recriminano un rigore per un tocco di mano in area non ravvisato dal direttore di gara: l’azione prosegue e il Corticella trova il pari con Bertani al 21’ con un gol in mischia.

Il Lentigione si vede annullare un gol di Sala al 26’ per fuorigioco di Formato, poi sfiora il vantaggio al 29’ con Sala, ma il suo tiro finisce alto. Si affacciano i padroni di casa al 35’ con un tiro di Trombetta anch’esso alto. Al 44’ ci prova Sala con una botta dal limite, blocca Martelli.

Al 6’ della ripresa, conclusione di Bertani che finisce a lato. Ancora il Lentigione con Nanni al 9’, ma il tiro è bloccato da Martelli.

Al 26’, dagli sviluppi di un corner, il colpo di testa di Martini è oltre la traversa.

Al 32’ una grande conclusione di Montipó dal limite obbliga Martelli a deviare in angolo.

Il Corticella trova il vantaggio al 33’ con un colpo di testa di Bertani, nel finale il Lentigione rimane in dieci, a causa dell’espulsione di Pari per un gesto di stizza. "Abbiamo giocato bene su un campo ai limiti della praticabilità – dice mister Paolo Beretti – contrastando sempre il gioco del Corticella e creando più occasioni dei nostri avversari. Di solito non mi lamento degli ufficiali di gara, ma oggi sono abbastanza indispettivo dalla direzione arbitrale: C’era un rigore clamoroso per noi sull’1 a 0 e il loro primo gol nasce da un fallo di mani netto. La nostra prestazione - chiude l’allenatore - resta positiva".