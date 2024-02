Serie D. Il Lentigione ritrova Sabotic e va all’assalto del Mezzolara

La bella notizia è che Minel Sabotic, infortunatosi in uno scontro di testa tre settimane fa contro il Carpi, ha avuto dai medici l’okay per riprendere a giocare e si è già allenato in settimana con i compagni. Che vada o meno in campo oggi alle 14,30 a Sorbolo Mezzani nel confronto tra il Lentigione e il Mezzolara è ancora da valutare. Possibile che Sabotic parta comunque dalla panchina. Detto questo, il Lentigione avrà tre importanti defezioni, in particolare gli squalificati Nappo e Pari, oltre all’infortunato Nanni. La squadra è comunque in salute e il successo sul campo della capolista Ravenna ha galvanizzato gli animi. "Da tempo dico che stiamo giocando un campionato oltre le aspettative, sempre a ridosso delle migliori – dice Paolo Beretti, mister del Lentigione – ma anche contro il Mezzolara non sarà una partita facile. La formazione bolognese ha bisogno di punti e lotterà con le unghie e con i denti. Sarà una partita di quelle che si definiscono sporche, noi dovremo avere lo stesso agonismo che mostreranno loro e aggiungere le doti tecniche". Il Lenz è sesto con 40 punti (prima squadra fuori dai play-off), il Mezzolara è penultimo a 16 alla pari col Borgo San Donnino, in zona play-out e a rischio retrocessione diretta. La squadra di mister Romulo Togni (squalificato, in panchina il vice e Mario Lega)

non vince da cinque mesi.

c.l.