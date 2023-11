Serie D. Il Lenz fa baldoria a Certaldo e vola in classifica

CERTALDO

1

LENTIGIONE

2

CERTALDO (3-5-2): Bruni; Pagliai (61’ Innocenti), Borboryo, Orsucci (76’ Barducci); De Pellegrin, Zanaj (76’ Bassano), Campagna, Gargiulo (61’ Chiti), Akammadu; Ndiaye, Becucci (70’ Nunziati). A disp: Fontanelli, Razzanelli, Romei, Pampalone. All. Ramerini.

LENTIGIONE (4-3-3): Rizzuto; Bonetti, Capiluppi, Sala (69’ Bocchialini), Nanni (85’ Grifa); Montipò, Sabotic, Manzotti; Battistello, Cortesi, Nappo. A disp: Zovi, Roma, Formato, Carra, Ricciardi, Turri, Martini. All. Beretti.

Arbitro: Scuderi di Verona (Presotto e Grillo).

Reti: 6’ Montipò, 60’ aut. Bruni, 95’ Akammadu.

Note: Ammoniti Battistello, Campagna e Barducci.

Successo d’oro del Lentigione che vince sul campo del Certaldo per 2 a 1 e con 18 punti si porta al quinto posto che oggi, pur in coabitazione con Carpi, Corticella e Forlì varrebbe l’accesso ai play-off. E’ ovviamente troppo presto, ma la formazione di Beretti, subito in vantaggio, ha poi fatto bene, subendo gol solo nel recupero. Al 6’ passa il Lenz sugli sviluppi di un corner, con Montipò che colpisce di testa e batte Bruni. Al 22’ Akammadu prolunga per Ndiaye che da entro area e scarica un destro che trova la pronta risposta di Rizzuto. Il Certaldo preme e al 30’ gran botta di Ndiaye direttamente su calcio di punizione: in tuffo l’estremo difensore del Lentigione allontana la minaccia. Al 40’ Sabotic entra in area dalla destra e calcia con Bruni che blocca in due tempi.

Al 45’, dialogo tra Ndiaye e Akammadu con quest’ultimo che va alla conclusione ma Rizzuto si oppone. Nel secondo tempo il Lentigione è in grande controllo e al 60’, arriva il raddoppio. Su un pallone spiovente, incomprensione tra Orsucci e Bruni con la sfera che entra in porta. A pochi secondi dal termine, Akammadu trova il gol della bandiera per il Certaldo. "Partita dura e complessa – dice mister Paolo Beretti - condizionata da un campo quasi inagibile. Nel primo tempo abbiamo trovato il gol con Montipó su uno schema da calcio piazzato, poi abbiamo un po’ sofferto, con due importanti parate del nostro portiere.

Nel secondo tempo siamo stati in controllo ed abbiamo raddoppiato sempre sugli sviluppi di una punizione. In seguito, come purtroppo ci capita ultimamente, abbiamo preso gol al 95’: forse c’era un fuorigioco, ma noi siamo stati troppo superficiali e non possiamo permettercelo".