Serie "D" - Il match-clou degli amaranto. Il Tau cerca il tris contro il Riccione

Il Tau cerca il tris, oggi ad Altopascio, ore 15, contro lo... United. No, gli amaranto non sono stati inseriti nelle Coppe Europee; non giocheranno contro i Red Devils di Manchester, bensì contro il Riccione United. I romagnoli rappresentano un team blasonato, diversi i campionati di serie "C" negli anni settanta ed ottanta del precedente secolo (ad esempio con tante sfide contro la Lucchese); poi varie vicissitudini societarie. In città esiste anche una seconda compagine, il Riccione 1926, che milita in Promozione.

Anni fa fece scalpore il fatto che, sempre in serie "D", a Ponte a Egola, contro il Tuttocuoio, si presentarono due squadre, due bus, due formazioni, entrambe decise a scendere in campo. Questo per dimostrare una certa rivalità. Nella passata stagione United Riccione ha militato in serie "D" girone "F", con squadre marchigiane, abruzzesi e laziali. In queste prime due giornate luci ed ombre. Blitz a Prato contro lo Zenith e sconfitta casalinga (partite interne che vengono disputate a Cattolica). Sull’altro fronte la compagine di Venturi – che è a punteggio pieno e con sette reti realizzate – , il massimo di tutti e nove i gironi del campionato di quarta serie (oltre 160 squadre). Un primato frutto di un gioco sin qui scintillante e con Andolfi super: tre reti sinora al suo attivo.

Il direttore sportivo Giovanni Maneschi parla del momento d’oro. "Quando sono arrivato c’era una situazione difficile, siamo riusciti a risalire la china e a salvarci. Nel torneo scorso ci siamo tolti molte soddisfazioni e non era facile ripetersi, considerando che molti giocatori sono andati via per approdare in società grosse che lotteranno per vincere. Si è puntato su atleti di talento e sono pronto a scommettere che una certezza l’avremo: sotto il profilo umano non abbiamo sbagliato. I meriti li voglio condividere con tutti. Sta funzionando tutto, ma sono trascorse solo due giornate, arriveranno anche momenti critici".

Sulla stessa lunghezza d’onda Venturi che fotografa così la gara contro i romagnoli: "Sarà un match complicato, il Riccione è tra le dieci squadre circa che hanno investito e che in teoria possono recitare un ruolo fondamentale in questo torneo. Hanno fisicità, possono metterci in difficoltà con gli esterni, soprattutto, dobbiamo avere un buon approccio, rimanere uniti e compatti. Vedremo se possiamo recuperare qualcuno degli acciaccati. E’ chiaro che alcuni giocatori sono più indietro, perché, nella preparazione, hanno avuto intoppi di natura fisica".

Massimo Stefanini