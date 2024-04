Serie D: il mediano dell’Aquila guarda alla fase finale del torneo. "Vicini alla meta, adesso siamo chiamati al derby della svolta». Montevarchi, l’esperienza di Conti per la salvezza

MONTEVARCHI

Loris Beoni, approdando all’Aquila, ha ritrovato un calciatore di carisma ed esperienza con il quale aveva condiviso 10 anni fa uno spicchio di stagione a Messina: il mediano Federico Conti (nella foto). Quell’annata 2010-2011 non fu memorabile per entrambi, perché l’attuale tecnico del Montevarchi restò alla guida dei peloritani in D, dalla 5.a alla 20.a giornata, avvicendando Cirino e lasciando poi il timone a Campolo. Conti con i giallorossi dello Stretto giocò 13 gare per passare nel mercato d’inverno al Mezzolara in C2, preludio all’avventura biennale in Vallonia con i belgi del Visé. Ora, memore della grinta e del raziocinio del centrocampista catanese, 36 anni lo scorso 22 febbraio, il trainer aquilotto gli ha affidato il compito di fare da chioccia ai tanti giovani del gruppo. Finalmente, per inciso, i numero 20 ha ritrovato la giusta condizione fisica, dopo un inizio in salita per un infortunio. Tra i migliori anche contro l’Orvietana, il metronomo rossoblù ha giocato fino al 90’ le ultime due partite, a conferma di una forma fisica ritrovata. In vista del derby di Sansepolcro ha sottolineato come il traguardo della permanenza in categoria sia vicino, anche se non bisognerà mollare la presa neanche per un attimo: "Volevamo ottenere la certezza di aver centrato l’obiettivo domenica passata – ha affermato – ma non è stato possibile. Speriamo di ottenere i punti che ci servono per la sicurezza matematica di conservare la categoria nella prossima gara".

Al tempo stesso Conti ha messo in guardia i compagni sulle insidie dell’incontro del Buitoni con i bianconeri: "Per un avversario che fa dell’agonismo una delle armi più incisive si tratterà dell’ultima spiaggia e in un campo piccolo per dimensioni lotterà alla morte. Ad ogni modo anche per noi l’appuntamento è troppo importante e non vogliamo certo sbagliare". Domani, infine, saranno sciolte le riserve sul possibile recupero del bomber Priore, assente con l’Orvietana per un problema alla caviglia sinistra.

Giustino Bonci