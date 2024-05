Serie "D» - Il mercato. Il Ghiviborgo ha voltato pagina. Colchoneros affidati a Bellazzini

Il Ghiviborgo ha ufficializzato nella serata di ieri il nome del nuovo allenatore per la stagione 2024/’25, che sarà la decima consecutiva in serie "D" per la società della Media Valle del Serchio. "Promosso" Tommaso Bellazzini (foto) che è stato collaboratore di Nico Lelli nello scorso campionato, allenatore giovane e molto preparato, che ha accettato volentieri la proposta di patron Marco Remaschi di essere il nuovo trainer dei colchoneros. Il compito di Bellazzini sarà per niente facile, dopo gli addii di Nico Lelli e del direttore sportivo Sasha Remaschi, con il nuovo staff tecnico ancora da comporre e che, presumibilmente, verrà reso noto nei prossimi giorni. Alla base della scelta c’è l’intento di proseguire il progetto tecnico costruito negli ultimi anni che ha portato grandi risultati sotto l’aspetto tecnico e di organizzazione.

La società, con un breve comunicato, ha ringraziato "Tommaso (Bellazzini, ndr) per aver deciso di continuare questo percorso, dopo avere affiancato Nico Lelli nella seconda parte della scorsa stagione. Da tecnico con alle spalle una grande esperienza calcistica, con oltre 400 presenze tra serie “B” e serie “C”, Tommaso ha dimostrato nei mesi scorsi di essere una persona preparata ed un tecnico di grande prospettiva. Insieme al nuovo mister è in fase di definizione lo staff tecnico che affiancherà l’allenatore nella prossima stagione".

Flavio Berlingacci