Serie "D» - Il mercato. Il Tau ha ufficializzato Jokovic. Il serbo va a rinforzare l’attacco

Rinforzo in attacco per il Tau in serie "D". La società amaranto ha ingaggiato ufficialmente (era in prova e si stava allenando da giorni con il club altopascese, come da noi anticipato), Ivan Jokovic (foto), attaccante serbo, classe 2001. Jokovic, che ha militato anche nella seconda serie serba, dispone di notevoli doti fisiche e va a rinforzare il reparto offensivo. Non si sa, infatti, quando rientrerà Andolfi. Lo slavo andrà a far concorrenza ai vari Malva, Noccioli e Odianose.

Jokovic, fino a dicembre 2023, ha giocato nella squadra del FK Sloga Pozega. E’ già a disposizione dello staff tecnico di Venturi e sarà arruolabile fin dalla partita interna contro il Livorno del 18 febbraio, quindi dopo la sosta per gli impegni della Rappresentativa di serie "D" alla Coppa Carnevale di Viareggio. Partita contro i labronici che, probabilmente, si giocherà altrove, forse a Ghivizzano.

L’arrivo di Jokovic dimostra come il Tau non lasci niente di intentato per il finale di stagione.

Mas. Stef.