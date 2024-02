Serie "D» - Il mercato. Il terzino Romano al Ghiviborgo. Buon rinforzo per i colchoneros

Flavio Romano (foto) è un nuovo giocatore del Ghiviborgo: il direttore sportivo Sasha Remaschi mette a disposizione del tecnico Nico Lelli il terzino classe 2002, con alle spalle le giovanili suddivise tra Cesena, prima e Napoli, dopo, fino all’arrivo alla "Primavera" della squadra campana.

L’esordio tra i professionisti con la maglia del Monopoli, mentre, nella passata stagione, vince i play-off di serie "D" con la casacca del Trapani, dove colleziona 30 presenze. Un nuovo arrivo, dunque, molto importante per la squadra della Media Valle e che va a rafforzare un organico piuttosto corto, dopo le recenti defezioni, con gli infortuni di Giannini, Turini, Carli e Seminara, da valutare nei prossimi giorni, con il solo Turini che appare recuperato, in vista della prestigiosa sfida dell’ "Armando Picchi" di Livorno, al cospetto di una compagine labronica che non se la passa bene: e sarà anche per questo un impegno durissimo per i biancorossoazzurri che si stanno preparando al meglio per portare a casa un risultato positivo.

I colchoneros sono al sesto posto in classifica, davanti proprio ad una corazzata come il Livorno ed a stretto contatto con la zona play-off. Dunque sono lanciatissimi e, con un Romano in più, sono pronti a giocarsela nel derby.

