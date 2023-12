Serie D. Il Montecatini strappa un punto col cuore

lanciotto

LANCIOTTO: Brunelli; Nocentini, Esposito, Amerighi (33’ st Ascolese), Mozzanti, Bambi, Fathou, Verdi, Cecchi (20’ st Manzatu), Bini, Frezza. All.: Secci.

MONTECATINI: Gega; Coselli (9’ st Lici), Lucchesi, Alessiani, Fedi, Torracchi, Natali (23’ st Giulianelli), Rinaldi (29’ st Frateschi), Volpi, Bibaj Gersi, Pratesi (33’ st Fusco). All.: Tocchini.

Arbitro: Marchi di Siena.

Reti: 18’ pt Fathou (L), 21’ Esposito (L), 31’ Bibaj Gersi (VM); 38’ st Giulianelli (VM).

Il Montecatini termina il 2023 con un pari. Al "Ballerini" di Campi Bisenzio i termali impattano per 2-2 contro il Lanciotto. Nella prima parte di gara il Lanciotto si porta avanti di due gol. Il primo lo realizza Fathou, che al 18’ mette in porta un traversone che gli arriva dalla fascia sinistra del campo. Il secondo invece lo sigla Esposito al 21’. Nonostante ciò, il Montecatini reagisce, e costruisce un’immensa mole di gioco, per rimettere le cose a posto. Al 31’ i termali dimezzano lo svantaggio con un bel gol di Bibaj Gersi: Rinaldi prende palla, e serve il suo compagno, che effettua uno slalom in area di rigore avversaria, scarta un avversario, e col destro batte Brunelli. Il pari arriva all’83’ col neo-entrato Giulianelli: il più lesto di tutti a insaccare dopo una combinazione tra Fusco e Frateschi.

Simone Lo Iacono