Serie D, il pareggio contro il Grosseto. Cenaia, dolorosa beffa. Autorete in extremis

CENAIA 1969

2

US GROSSETO

2

CENAIA 1969: Borghini, Degli Esposti, Papini, Rossi, Rustichelli, Pasquini, Caciagli, Fontana, Simonini (28’ st Becucci), Tognocchi, Manfredi (36’ st Ferretti). All.Iacobelli.

US GROSSETO: Raffaelli, Cretella, Davi, Sabelli (41’ st Romairone), Marzierli, Riccobono (21’ st Rinaldini), Aprili, Macchi, Russo (13’ st Sacchini), Bensaja (13’ st Nociolini), Grazzo. All. Di Meglio.

Arbitro: Iurino di Venosa.

Marcatori: al 10’pt Riccobono, 27’pt Rossi, 33’pt Degli Esposti, 50’st (auto) Rossi.

Cenaia – In pieno recupero, con la squadra ospite tutta in avanti, compreso anche il portiere maremmano, il Cenaia subisce l’atroce beffa del pareggio. Una partita iniziata tutta in salita per la compagine locale che è andata in svantaggio al 10’ grazie ad una rete messa a segno da Riccobono. E’ sembrato che anche in questa occasione per il Cenaia la sfortuna potesse prendere il sopravvento e dovesse cedere contro un Grosseto venuto nel pisano per fare bottino pieno. Ma oggi la squadra di Iacobelli ha subito trovato il modo di reagire, senza perdersi d’animo. Infatti, poco prima della mezz’ora, al 27’, a seguito di un calcio d’angolo, la testa di Rossi svetta su tutti e realizza il gol del pareggio. Passano pochi minuti e al 33’ il Cenaia confeziona il gol del vantaggio. Tutto ancora molto bello, ancora sugli sviluppi di un angolo, la palla giunge a Degli Esposti che colpisce al volo e batte Raffaelli. Da segnalare che Degli Esposti, tesserato Cenaia, con un ottimo passato in serie D, è il preparatore atletico ma oggi ha sfornato una prestazione esemplare da giocatore. Il Cenaia ha anche l’occasione per triplicare ma le conclusione di Manfredi viene neutralizzata da un grande intervento del portiere. Il primo tempo, da incorniciare per la squadra locale, si chiude con il suo meritato vantaggio. Nella ripresa, la contestazione dei tifosi grossetani spinge in avanti gli ospiti. Il Cenaia regge bene la pressione fino all’episodio del pareggio che il Grosseto. Una vera e propria beffa, al 50’, con la palla deviata in rete dal difensore Rossi.

Pietro Mattonai