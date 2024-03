Serie D: il pari col Ponsacco e le numerose recriminazioni. L’occasione fallita da Montevarchi al Brilli Peri. Beoni: "I ragazzi penalizzati da un solo errore»

MONTEVARCHI

La classifica dell’Aquila non migliora dopo il pareggio più amaro che dolce con il Ponsacco e anche se nella griglia playout solo i valdarnesi e i Mobilieri fanno un piccolo passo in avanti, la salvezza diretta – segnatamente la tredicesima piazza occupata dalla Sangiovannese – adesso dista cinque punti. Non è certo un viatico confortante sebbene manchino ancora sette partite alla fine. Eppure la prestazione, e lo ribadisce con chiarezza lo stesso Loris Beoni, non va cestinata, nonostante il rigore sbagliato, le occasioni sprecate, il gol ospite incassato in modo ingenuo e il fiatone con il quale è stato riequilibrato il risultato a una manciata di minuti dal termine.

Il tecnico che da meno di un mese siede sulla panchina dei rossoblù non analizza l’esito della gara guardando solo alla posizione in graduatoria ma trova anche del buono nei novanta minuti: "La squadra è stata intensa, ha cercato di fare sempre la partita – ha commentato – sebbene abbia caratteristiche diverse, sta imparando a giocare più alta, ad andare in pressione e ha creato numerose occasioni da gol. Siamo mancati, purtroppo, nell’unica azione concessa agli avversari nel secondo tempo, tanto più in superiorità numerica e su questi errori dobbiamo ancora lavorare. Non accetto, però, di sentir dire che la squadra ha interpretato male la gara. Per salvarsi vanno raccolte le sinergie di tutti. Sapevamo benissimo fin dall’inizio che raggiungere la permanenza in categoria implicherà un’autentica impresa e che il cammino sarà durissimo".

Giustino Bonci