Serie D, il programma. Pistoiese, big match: arriva il Lentigione Pistoiese e Lentigione si affrontano in uno dei big match della diciassettesima giornata di campionato. La Pistoiese, in difficoltà societarie, ha annunciato di andare avanti con giovani giocatori. La classifica vede Ravenna in testa con 33 punti.