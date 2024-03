Serie "D» - Il punto. Il Ghiviborgo prepara la riscossa. Derbissimo con il Tau alla ripresa

Tornato da Orvieto a mani vuote, il Ghiviborgo si è allenato al "Carraia", prima del rompete le righe per la pausa pasquale: tornerà al lavoro martedì, per preparare al meglio l’atteso derby casalingo di domenica 7 aprile, quando in Media Valle salirà il Tau Altopascio, per una sfida che promette gol e spettacolo.

Il ko sul campo della compagine umbra ha lasciato molto amaro in bocca in casa colchonera, con il direttore sportivo Sasha Remaschi che spiega così la gara dei suoi. "Primo tempo equilibrato – afferma – e con gioco frammentario, su un terreno reso pesante dalla pioggia incessante. Solo un episodio ha sbloccato la partita, con un tiro-cross che si è infilato beffardo all’incrocio dei pali, dando il vantaggio all’Orvietana. Un peccato, visto che la prima frazione si poteva concludere tranquillamente a reti bianche e che entrambe le squadre non hanno fatto niente di eccezionale".

"La ripresa – prosegue Remaschi – è iniziata molto bene per il Ghivi, i ragazzi sono, infatti, rientrati con il piglio giusto, disputando venti-venticinque minuti di buona fattura, alla ricerca delle trame migliori per arrivare al pari. Nel nostro momento di maggior spinta, è arrivato, però, il raddoppio dei padroni di casa, favorito da un errato disimpegno di Becchi nella costruzione dal basso, un regalo per l’Orvietana ed un gol che ci ha tagliato le gambe".

"In pratica il match è finito lì – puntualizza il direttore sportivo biancorossoazzurro – . Inutili gli altri venti minuti di gioco, in cui la squadra non ci credeva più. Nel finale abbiamo pure incassato il 3 a 0, ma ormai i giochi erano fatti. Dispiace aver perso ma, ripeto, ci hanno condannato gli episodi, al di là di una prestazione a sprazzi, con tratti di bel gioco e momenti di distrazione, che ci sono costati molto cari".

"Ora sotto con gli allenamenti in preparazione alle prossime gare – chiude un Remaschi che guarda subito avanti – : prima su tutte quella della domenica dopo Pasqua contro il Tau, un derby cui teniamo molto e che affronteremo al massimo delle nostre possibilità".

Un derby, aggiungiamo noi, che conta poco per la classifica del Ghiviborgo, ormai stabilmente al settimo posto, ma che ha una valenza enorme per il prestigio nel calcio lucchese di serie "D": i ragazzi di Nico Lelli ci tengono molto a fornire una bella prestazione e a vincere, al cospetto di un avversario molto forte, in piena corsa per i play-off e guidato in panchina dall’"ex" Simone Venturi, un tecnico che ha fatto piuttosto bene a queste latitudini.

Ora pausa pasquale, ma il menu del mese di aprile sarà gustosissimo: dopo il match con il Tau Altopascio, trasferta a Sansepolcro; poi altro derby interno con il Seravezza e trasferta a Cenaia, prima di chiudere in casa con il Follonica Gavorrano, domenica 5 maggio.

Flavio Berlingacci