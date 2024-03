Serie "D» - Il punto. Lelli: "E’ questo il Ghivi che voglio»

Dopo il 3 a 3 di sabato pomeriggio nell’anticipo, applausi per tutti a fine gara, con i ragazzi di Nico Lelli, a tratti commoventi per impegno e determinazione. Il trainer è, visibilmente soddisfatto. "Prestazione molto buona – afferma , contro un avversario di altra categoria, partito fortissimo e che ci ha messo in difficoltà in avvio. Ma la squadra ha retto bene ed è stata letale, riuscendo, addirittura, a chiudere il primo tempo in vantaggio".

Ad inizio ripresa il Grossseto, con un atteggiamento troppo spregiudicato, vi ha concesso molto: qualche rammarico per non aver vinto?

"Direi di no. Il risultato può ritenersi giusto. Loro hanno reagito con veemenza, sono forti e molto fisici, sono rientrati subito in partita; poi è arrivato il 3 a 3, ma non posso certo rimproverare niente ai ragazzi. E’ vero che abbiamo avuto alcune ripartenze importanti, sulle quali potevamo fare molto male ed i pieno recupero abbiamo pure sfiorato il colpaccio; ma il pareggio è la logica conseguenza della prestazione di entrambe".

Dopo tre sconfitte in quattro partite, ha avuto dai suoi ragazzi le risposte che voleva?

"Certo, devo solo fare i complimenti a tutti: hanno dato il massimo per oltre 95’ di sfida intensa e, ripeto, contro una delle compagini più attrezzate del campionato. Tutti sono stati encomiabili; a fine gara ci siamo riuniti in mezzo al campo e ci siamo detti proprio questo che, al di là di uno spettacolare pari, abbiamo fatto una gran bella prestazione, con tanto impegno e applicazione tattica ed è questo il Ghiviborgo che voglio di qui alla fine del campionato: una squadra che deve duellare alla pari con ogni avversario, per raccogliere più punti possibili e chiudere bene una stagione importante, comunque già molto positiva per tutto l’ambiente. Ma ci vogliamo togliere altre belle soddisfazioni".

Ora nemmeno il tempo per metabolizzare risultato e prestazione che si torna subito in campo: mercoledì turno infrasettimanle sul campo dell’Orvietana: un altro anticipo, visto che l’intera giornata si disputa il Giovedì Santo di Pasqua.

Flavio Berlingacci