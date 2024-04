SERIE "D» - IL PUNTO. Lelli: "Il Ghiviborgo deve imparare a non mollare mai»

"Soddisfatto del risultato, non troppo della prestazione, buona solo a tratti". Questo di Lelli che non molla di un centimetro, nonostante manchino solo tre giornate al termine ed il più sia fatto, con un settimo posto quale ottimo risultato ed un costante processo di crescita di tutto il gruppo. Ma il giovane trainer colchonero, che sicuramente farà molta strada, vuole ancora di più.

"Dobbiamo – dice – sfruttare queste ultime tre partite per migliorare e chiudere bene la stagione sotto l’aspetto della continuità di gioco e dell’attenzione ai particolari". Poi analizza la partita di Sansepolcro, che ha visto il ritorno alla vittoria in trasferta. "Siamo passati in vantaggio – spiega Lelli – , dopo una buona fase di pressione e di ricerca della manovra; poi, però, non abbiamo gestito bene il ritorno di un avversario che aveva assoluto bisogno di punti in ottica salvezza. Siamo, dunque, andati al riposo con un giusto 1 a 1, per approciare successivamente bene la ripresa, con la rete del vantaggio, al termine di una bella azione manovrata, partita dal basso, con la ricerca degli esterni fino alla conclusione vincente di Lepri. Dopo dovevamo continuare a proporre il nostro gioco, ma così non è stato: siamo rimasti passivi a difesa del risultato, aspettando il Sansepolcro, rischiando poco, ma con poca personalità".

"Questo atteggiamento – conclude Lelli – non mi è piaciuto: i ragazzi devono migliorare sotto questo aspetto e, ripeto, cercheremo di sfruttare le ultime tre gare per crescere ancora, con impegno e applicazione da parte di tutti".

E, domenica, c’è il derby con il Seravezza che è una posizione avanti al Ghivi. "E’ una partita come tutte le altre – puntualizza il tecnico – : derby o no, voglio vedere una squadra tosta e propositiva che punta a fare un altro step, a migliorare la propria posizione. Voglio che tutto il gruppo, dal sottoscritto, allo staff, ai calciatori, stia sul pezzo fino all’ultimo".

Flavio Berlingacci