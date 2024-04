Serie "D» - Il punto. Lelli: "Il Ghiviborgo meritava addirittura la vittoria. Ci è mancata soltanto la concretezza sotto porta»

E’ un Ghiviborgo che rimane con l’amaro in bocca quello che esce dal derby contro il Seravezza, vista la buona prestazione dei ragazzi di Lelli, cui è mancata, però, un po’ di precisione sotto rete, anche per l’assenza del bomber Carcani e la defezione pure del suo sostituto, il giovane Hrom. Di conseguenza, i colchoneros hanno giocato senza un centravanti di ruolo, con Nottoli "falso nove" e l’inserimento delle mezz’ali, per cercare di far breccia nella munita difesa versiliese. Però non è bastato, anche per sfortuna.

"C’è rammarico – ammette lelli – . E ’ sicuramente una sconfitta ingiusta. Nel primo tempo siamo stati poco precisi tecnicamente; nella ripresa ho aggiustato qualcosa e la squadra si è espressa meglio. Soprattutto nella prima parte del secondo tempo i ragazzi hanno spinto e pressato. Sono stati bravi e propositivi, riuscendo a creare diverse palle-gol. C’erano tutti i presupposti per pareggiare e anche per vincere, potevamo, addirittura, ribaltare la partita. Peccato, è andata male, anche se non posso certo rimproverare niente ai miei calciatori che ci hanno provato fino al termine".

E’ mancato, soprattutto, il centravanti, capace di capitalizzare il gran lavoro svolto dalla squadra.

"Al di là di questo – osserva Lelli – , abbiamo giocato in maniera diversa, cercando di entrare dentro con l’inserimento dei centrocampisti e ci siamo più volte riusciti. Purtroppo è mancata la concretezza sotto porta e, questo, può capitare. Ci tenevamo molto a questa sfida e, ripeto, sotto l’aspetto della prestazione ho fatto i complimenti ai ragazzi per la prova".

Flavio Berlingacci