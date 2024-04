Serie "D» - Il punto. Tau, il quinto posto nel mirino. Fondamentale battere il S.Donato

Oltre un’ora in inferiorità numerica per il doppio cartellino giallo all’indirizzo di Quilici. Quindi il pari non è proprio da buttare. Dopo il vantaggio con capitan Meucci, il Tau si è fatto raggiungere, ma c’è anche da tener conto delle motivazioni del Real Forte Querceta che doveva, intanto, evitare la retrocessione diretta e, poi, cercare di guadagnare posizioni nei play-out, evitando la "forbice" che potrebbe... tagliare le speranze di rimanere in categoria. Il quarto posto è ancora in mano agli amaranto, raggiunti dal Livorno, ma in vantaggio rispetto ai labronici per gli scontri diretti maturati (successo altopascese al "Picchi" 4-2 e vittoria livornese al ritorno 2-1, come si ricorderà).

Il vantaggio sul Seravezza, sesto e vittorioso in trasferta con il Ghiviborgo, è, adesso, però, di soli due punti. E, domenica prossima, arriverà al "Comunale" di via Rosselli il San Donato Tavarnelle. Senza Alessio infortunato (stagione finita), ancora senza Zini e Bernardini che sembrava, invece, potessero recuperare, Venturi, "ex" di turno, ha dovuto fare di necessità virtù, anche se ha potuto rimettere di nuovo in campo Capparella.

Niente rientro nemmeno per Malva. Tutti assenti che, tranne Alessio, dovranno essere rivalutati per domenica prossima, quando mancherà Quilici per squalifica.

A 180 minuti dalla fine il quinto posto è lì ad un passo, ma ci sarà la necessità di battere il San Donato che, fino alla passata stagione, militava in serie "C". Perché, poi, all’ultima giornata, ci sarà da affrontare la capolista Pianese che, guarda caso, domenica prossima sarà di scena proprio a Seravezza.

Incroci di calendario, dunque, ma con i tre punti contro il San Donato l’obiettivo, cui la società tiene davvero molto, sarebbe, ormai, molto vicino.

Massimo Stefanini