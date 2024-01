Serie "D» - Il punto. Un Tau alla Sinner: un’altra impresa da sogno. E ora si presenterà a Seravezza al terzo posto

Nel segno del tre. Terzo posto in classifica, terzo miglior attacco e terza miglior difesa. E’ un Tau stratosferico quello che, pur menomato da diverse assenze, ha compiuto l’impresa, imponendosi a Grosseto, sul campo di una corazzata e favorita numero uno per il successo finale. Quinta vittoria esterna, dopo quella di Livorno; altro blitz sul terreno di una blasonata come la formazione maremmana. Agganciato il Seravezza (ci sarà lo scontro diretto domenica prossima, in Versilia), gli amaranto sono a soli sei punti dal primo posto della Pianese. Una classifica da sogno, inimmaginabile alla vigilia del torneo.

Un gol per tempo allo "Zecchini", con Bruzzo e Lombardo (strepitosa stoccata all’incrocio dei pali per l’ex Lucchese) a mettere il sigillo. Continua, dunque, la serie positiva del Tau con il Grosseto: anche nella passata stagione ci fu la vittoria esterna degli amaranto, solo che si giocò in campo neutro.

Il tour de force, comunque, continua già domenica prossima a Seravezza. Poi ci sarà la sosta per gli impegni della Rappresentativa di serie "D" al torneo di Viareggio, il mondiale giovanile e il 18 febbraio (ancora non si sa dove) ci sarà la sfida contro il Livorno. Ma ci sarà tempo per pensarci.

Nel frattempo tutto l’ambiente si gode il successo di Grosseto, gara temuta non solo per la forza degli avversari, dotati di risorse tecniche indiscutibili, ma anche per le assenze notevoli. Insomma, un Tau alla... Sinner che sta mettendo sotto molte delle favorite di questo torneo di serie "D".

Massimo Stefanini