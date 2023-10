Serie "D» - Il punto. Venturi: "Tau, esame superato. Approccio giusto, buona gestione»

Sfatato anche il tabù del "Comunale" di casa; quarta vittoria complessiva su sette gare; quarto posto in classifica in piena zona play-off, davanti alla corazzata Grosseto e a squadre che, fino alla passata stagione, militavano in "C" (come San Donato Tavarnelle e Montevarchi); terzo miglior attacco.

Il bilancio, per il Tau Altopascio, è di quelli da leccarsi i baffi, ma non bisogna mollare di un centimetro, perché siamo solo all’alba di questo torneo. Certo è che nessuno si sarebbe mai aspettato una simile partenza. Il tecnico, Simone Venturi, commenta così il momento amaranto.

"Ho insistito tutta la settimana – spiega – a battere sul tasto che sarebbe stata una gara difficile, proprio perché immediatamente successiva all’impresa di Livorno. Un conto è esaltarsi nello stadio da serie “A” o “B” come al “Picchi”, di fronte al pubblico delle grandi occasioni; poi, però, c’è da ripetersi. Avevamo anche questa necessità di vincere davanti al nostro pubblico. La prova del nove? Sì, possiamo dire di averla superata; proseguire a vincere dopo aver compiuto l’impresa la settimana prima e farlo con una formnazione ottima, ma meno forte del Livorno. Ancora una volta in svantaggio in avvio? Stavolta, però, a differenza del Seravezza, abbiamo reagito subito, con il pareggio ed altre occasioni".

"L’approccio – prosegue Venturi – era quello giusto. Siamo stati bravi ad avere pazienza e a trovare, poi, l’occasione propizia. Tatticamente ho cambiato nella ripresa; poi abbiamo finito a cinque per proteggere il vantaggio. Singoli? Certo Capparella e Andolfi emergono come accade sempre a chi segna o regala assist, ma preferisco elogiare il gruppo intero, con Di Biagio, ad esempio, autore di una parata eccezionale nel finale per conservare la vittoria".

Il prossimo impegno sarà quello di Gavorrano, sul terreno di un’altra delle favorite. Ma questo Tau può stupire ovunque.

Massimo Stefanini