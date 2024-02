Serie D. Il Real Forte espugna Ponsacco. Brilla e segna il difensore Masi

Mobilieri Ponsacco

0

Real Forte Querceta

2

MOBILIERI PONSACCO: Fontanelli, Italiano (60’ Fisher), Panattoni, Nieri, Grea, Brondi, Sivieri (54’ Milli), Bologna, De Vito, Borselli, Regoli (60’ Bardini). (A disposizione: Falsettini, Fasciana, Matteoli, Innocenti, Milani, Mogavero). All. Francesco Bozzi.

REAL FORTE QUERCETA: Gatti, Maccabruni, Giubbolini, Gemmi (93’ Vietina), Tognarelli, Masi, Bucchioni, Giuliani (54’ Pecchia), Pegollo (90’ Tomaselli), Advillari (77’ Michelucci), Flores Heatley (69’ Gabrielli). (A disposizione: Luci, Dal Pino, Lepri, Podestà). All. Francesco Buglio.

Arbitro: Gaetano Alessio Bonasera di Enna.

Reti: 11’ Masi, 83’ Pegollo.

Note: espulso Bucchioni (R) per doppia ammonizione; ammoniti Brondi (M), Sivieri (M), Bardini (M), Milli (M), Maccabruni (R), Giubbolini (R), Gemmi (R) e Pecchia (R).

PONSACCO – Grande vittoria da parte del Real Forte dei Marmi Quercerta nello scontro salvezza contro il Mobilieri Ponsacco ultimo della classe. Un successo arrivato con le unghie e con i denti, giocando con l’uomo in meno (per l’espulsione del 2004 Bucchioni) al termine di una partita tiratissima e piena di cartellini gialli.

Il 2-0 in esterna poteva pure essere più largo in realtà ed infatti Buglio recrimina coi suoi per i troppi gol sbagliati però è anche entusiasta della reazione caratteriale che il suo Forte Querceta ha dimostrato nell’ultimo periodo, fatto di ben 6 risultati utili consecutivi (con 10 punti fatti). L’uomo della provvidenza ieri per i bianconerazzurri versiliesi è stato senza dubbio ancora una volta il difensore Tommaso Masi che prima segna il gol sblocca-partita su angolo e poi effettuta un clamoroso doppio salvataggio sulla riga di porta negando il possibile pareggio agli avversari.

Ci sono state le occasioni mancate per Pegollo e Gabrielli. Poi è arrivato il raddoppio, in 10 contro 11,

a firma di capitan Pegollo.

Ha sorpreso la panchina intera per il fin qui sempre titolare Podestà. Da valutare l’entità dell’infortunio di Giuliani. Ma il segnale dato dal gruppo è fortissimo.