Serie D: il Real Forte Querceta. "Ancora troppi errori. Dobbiamo evitarli»

Pretendere di più dal Real Forte Querceta di domenica scorsa era francamente impossibile. Un po’ per la forza di un avversario, il Grosseto, che per organizzazione e qualità individuale ha impressionato; un po’ per le numerose assenze che hanno costretto Buglio a soluzioni di emergenza, soprattutto in mezzo al campo. Il problema è che le giornate passano, i risultati continuano a latitare, il calendario è proibitivo e la classifica si complica sempre di più. "Sul piano dell’impegno e della volontà non posso rimproverare niente ai miei ragazzi. Purtroppo facciamo troppi regali sulle palle ferme, le prime due reti sono arrivate su azioni nate da calcio d’angolo", ha dichiarato a fine gara il tecnico del Real Forte Querceta. Contro il Grosseto, Buglio è tornato al 3-5-2 per cercare di limitare il gioco sugli esterni degli avversari. Hanno però pesato le assenze a centrocampo: Gemmi si è fermato a poche ore dalla partita, Apolloni era out, Pecchia ha stretto i denti ma è durato solo un tempo e, per non farsi mancare nulla, Bertipagani si è fatto male dopo meno di trenta minuti.

"Magari avessi la coperta corta, qui proprio la coperta non c’è", ha ironizzato Buglio. Ma la sensazione è che se non arrivano al più presto almeno due o tre rinforzi di livello, sarà dura per il Real Forte Querceta provare a uscire da questa situazione. E se il reparto difensivo sembra sistemato con il rientro di Masi, a centrocampo e in attacco urgono al più presto nuove soluzioni: un centrocampista capace di giocare tra le linee e un goleador da affiancare a Pegollo, Scarpa e Podestà sono i due tasselli che più mancano a questa squadra. Intanto ha salutato Purro, ormai ai margini da qualche settimana. Buglio conta di avere qualche volto nuovo prima della delicata trasferta contro il Tau Calcio Altopascio dell’ex Simone Venturi.

Michele Nardini