Serie D: il Real Forte Querceta in trasferta. Buglio vuole ripartire dalle poche certezze

Ripartire dalle certezze. Certo, non sono molte, visto il momento no che sta attraversando il Real Forte Querceta. Eppure, per Francesco Buglio, non ci sono altre chiavi per affrontare con fiducia l’immediato futuro. Perché, a partire da questo pomeriggio in casa del San Donato Tavernelle (ore 14,30), i versiliesi sono chiamati a reagire dopo il brutto ko contro il Ghiviborgo. "Perdere così, dopo essere stati avanti di due reti, fa male - spiega Buglio - tuttavia da quella partita ho avuto molti segnali positivi. È da qui che dobbiamo ripartire, consapevoli che solo noi possiamo tirarci fuori da questa situazione".

Servono punti, questo è sicuro, perché la classifica adesso inizia a spaventare. Serve una scossa per invertire il trend negativo. "Affrontiamo una squadra forte - continua il tecnico del Real Forte Querceta - con qualità in ogni reparto. Sono comunque molto fiducioso, la squadra sa cosa fare e sta trovando una sua quadratura". A livello tattico il tecnico ha già cambiato identità al Real Forte Querceta: nuovo ruolo per Gabrielli, spostato interno di centrocampo, per Mihelucci, avanzato tra le linee di centrocampo e attacco, e per Lazzoni. Nel nuovo 4-3-1-2, ha grande libertà di movimento Podestà, libero di svariare su tutto il fronte offensivo. "Non ci saranno molte variazioni rispetto all’undici titolare di domenica - conclude Buglio - adesso è il momento di dare continuità". Cambierà qualcosa a livello di esterni difensivi mentre in attacco tutto ruota attorno alle condizioni di Pegollo, uscito malconcio dal derby con il GhiviBorgo. Se non ce la dovesse fare, più Scarpa che Vanni.

Probabile formazione (4-3-1-2): Gatti, Bucchioni (Meucci), Tognarelli, Maccabruni, Betti; Gabrielli, Lazzoni, Apolloni; Michelucci; Pegollo (Scarpa), Podestà.

Michele Nardini