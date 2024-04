Serie d: il sansepolcro non può fallire con la leader. Catacchini punta all’impresa in casa della Pianese

SANSEPOLCRO

Un particolare derby nella sfida odierna tinta di bianco e nero fra Pianese e Sansepolcro: Francesco Cangi, diesse degli amiatini e Fabio Catacchini, allenatore dei biturgensi, sono infatti amici e compaesani di Citerna, divisi però dagli opposti obiettivi di classifica. Da una parte, c’è una Pianese risalita a +3 sul Follonica Gavorrano, che annusa profumo di promozione; dall’altra, un Sansepolcro che potrebbe rimanere invischiato fino al collo nelle sabbie mobili della zona retrocessione e che questo pomeriggio non si ritroverà sul fronte avversario l’ex di turno, Mattia Alagia, infortunato. A proposito di assenti, la conta è più lunga per Catacchini: agli squalificati Gorini e Pauselli, si aggiungono gli indisponibili Mezzasoma e Gennaioli, con Piermarini e Ligi a contendersi un posto. A domanda precisa sull’importanza e sulla difficoltà della partita per il Sansepolcro, Catacchini è stato telegrafico: "Stimolante, per cui dobbiamo soltanto scendere in campo senza alcun condizionamento".

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

PIANESE (3-4-2-1): De Fazio; Remy, Polidori, Lo Porto; Boccadamo, Proietto, Simeoni, De Martino; Le Donne, Mastropietro; Mignani. All. Prosperi.

SANSEPOLCRO (3-5-2): Di Stasio; Della Spoletina, Borgo, Fremura; Del Siena, Fracassini, D’Angelo, Piermarini, Grassi; Essoussi, Ferri Marini. All. Catacchini.

Arbitro: Dasso di Genova.