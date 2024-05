SERIE "D». Il Tau riconferma. Maneschi "dt»

Il Tau riparte da Giovanni Maneschi. Il dirigente non aveva nemmeno bisogno della conferma ufficiale che, adesso, è arrivata. Il coordinatore tecnico alla Happel (supervisiona, ma non fa l’allenatore), è arrivato a stagione in corso, quella passata, traghettando il club alla salvezza. In questa stagione, con Simone Venturi in panchina, le soddisfazioni non sono mancate: in primis la qualificazione ai play-off.

"Io cerco di fornire il mio contributo, in esperienza soprattutto – spiega Maneschi – , ma il merito è dei ragazzi e del mister. Si è creato un gruppo in cui i giovani e i più esperti hanno legato benissimo e questo – ho fatto l’allenatore –, significa punti in più in un campionato. Il presidente e i nostri dirigenti hanno fatto il resto, la società è stata grande".

M. S.