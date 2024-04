Serie D. Il Trestina perde ma sorride. Stavolta la salvezza è cosa fatta

LIVORNO

2

TRESTINA

1

LIVORNO: Albieri, Tanasa, Ronchi, Nardi, Luci, Curcio, Frati, Brenna, Camara Alp., Rossetti, Marinari. A disp.: Facchetti, Fancelli, Bellini, Pavlenko, Vallini, Cori, Carcani P., Schiaroli, Giordani. All.: Pascali Niccolo

SPORTING CLUB TRESTINA: Pollini, Omohonria, Bucci, Menghi, Contucci, Conti, Belli, Farneti, Tascini, Di Nolfo, Marietti. A disp.: Fiorenza, Lucchetti, Marioli, Soldani, Coppini, Bartolucci, Cardaioli, Sensi, Giuliani. All.: Ciampelli Davide

Arbitro: Riccardo Tropiano di Bari

Marcatori: 24’ Frati, 57’ Di Nolfo, 60’ Marinari

LIVORNO – Sconfitta indolore per il Trestina che festeggia la matematica salvezza nonostante la sconfitta per 2-1 a Livorno. Tre punti che valgono i playoff invece per gli amaranto che chiudono il proprio campionato casalingo con una vittoria firmata Frati e Marinari che rendono vano il momentaneo pareggio ospite di Di Nolfo nella ripresa. Al 24’ Frati non sbaglia e porta avanti i suoi con un sinistro da fuori area. Il gol carica gli uomini di Pascali ma nella seconda metà di prima frazione sono gli ospiti a rendersi pericolosi prima con un quasi autogol di Camara e poi con una rasoiata di Conti che fa la barba al palo di Albieri. Al tramonto del primo tempo ci provano Tanasa e Ronchi da una parte (bravo Pollini in entrambi i casi) e Farneti dall’altra, ma il risultato non si sblocca. Nella ripresa gli umbri alzano il proprio baricentro e trovano il pareggio intorno all’ora di gioco con Di Nolfo, bravo a sfuggire a Curcio e a freddare Albieri con un sinistro a fin di palo da pochi passi. Non passano neanche due minuti però che Luci e compagni trovano il vantaggio con la rete di Marinari.