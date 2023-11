Serie D. Il Trestina ribalta il Sansepolcro con Farneti e Belli: colpo grosso nel derby

V.A. SANSEPOLCRO

V.A. SANSEPOLCRO (4-3-3); Patata (1’st Guerri); Mariucci (1’st D’Angelo), Martinelli, Borgo, Della Spoletina; Gorini (25’st Longo), Piermarini, Brizzi (46’st Mariotti); Ferri Marini, Pasquali (18’st Buzzi), Essoussi. A disp: Del Siena, Bologna, Locchi, Pauselli, Longo. All. Bonura

TRESTINA (4-3-3): Fiorenza; Irione (2’st Bucci), Dottori, Menghi, Contucci; Sensi, Di Nolfo (30’st Soldani), Omohonria; Tascini, Belli, Farneti (39’st Marietti). A disp: Migliorati, Gramaccia, Montani, Morlandi, Luchetti, Pica. All. Ciampelli

Arbitro: Verrocchi di Sulmona, (Nigro di Roma 1 e Calce di Cassino).

MARCATORI: 31’ pt Ferri Marini (S), 41’ pt Farneti (T), 17’st Belli rig. (T).

NOTE: espulso al 47’ st Menghi (T) per gioco falloso. Ammoniti: Borgo, Gorini, Ferri Marini, Brizzi, Essoussi (S), Belli (T). Recupero: pt 2’, st 5’.

SANSEPOLCRO – ll derby dell’alto Tevere va al Trestina che sbanca il Buitoni con un 2-1 in rimonta che vale oro e rovina l’esordio, da ex, di Bonura sulla panchina del Sansepolcro. Seconda vittoria di fila per la formazione di Ciampelli che balza all’ottavo posto in classifica, a più 2 sulla zona playout. Biturgensi in vantaggio al 31’ con il più classico dei gol dell’ex. Ferri Marini capitalizza nel migliore dei modi un assist di Pasquali, battendo Fiorenza per l’1-0 del Sansepolcro. Il Trestina però reagisce subito e trova il pari al 41’ con Farneti. Il classe 2004 si conferma sempre più decisivo superando Patata con una conclusione sulla quale il numero uno biturgense non è esente da colpe. Il Trestina, nel primo tempo, soffre le folate di Martinelli sulla sinistra. Ciampelli sposta così Omohonria a destra e l’ex Orvietana sarà il migliore nella ripresa. Una ripresa che vede il Trestina passare in vantaggio al 62’ quando l’arbitro Verrocchi assegna un penalty per un intervento falloso del portiere Guerri, entrato al posto di Patata, su Tascini. Dal dischetto va Belli che non sbaglia. Nel finale tegola per il Trestina con l’espulsione di Menghi.