Serie D: intanto il club prepara il budget da mattere a disposizione dei dirigenti. Sangio, l’obiettivo panchina. Spunta il nome di Fraschetti

SAN GIOVANNI

Si fanno i conti in casa della Sangiovannese. Calcolatrice alla mano si sta cercando di poter mettere a disposizione degli addetti al mercato un budget che permetta, alquanto prima, di poter intavolare trattative per la costruzione della futura rosa che sarà ai nastri di partenza del campionato 2024-2025. Se ne saprà di più sicuramente entro la fine della prossima settimana, per giovedì è infatti in calendario l’importante riunione del comitato esterno che, in parte, sostiene economicamente il sodalizio di Piazza Arduino Casprini dalla quale non solo si eleggerà il sostituto del compianto Merli ma si avrà, decisamente, un’idea più chiara di quello che ci sarà effettivamente in mano per affrontare la prossima stagione.

Resta da definire il ruolo di Marcello Bucciarelli, il cui destino al momento è tutt’altro che certo, mentre è operativo il direttore generale Giuseppe Morandini nel sondare alcune candidature che potrebbero essere prese in seria considerazione per il ruolo di allenatore. Un sondaggio, a quanto pare, è stato fatto anche con Marco Becattini attualmente al TerranuovaTraiana che, proprio questo pomeriggio, giocherà in casa la semifinale di andata valida per gli spareggi nazionali di Eccellenza.

Il tecnico avrebbe chiesto di aggiornarsi solo alla fine dell’avventura coi biancorossi perché impegnato nel cercare di risalire nella massima serie dilettantistica.

Sull’agenda del direttore generale è presente anche il nome di Fabio Fraschetti, reduce da due anni e mezzo a Sondrio dove ha vinto un campionato di Promozione prima del suo esonero in Eccellenza arrivato a gennaio da terzo in classifica. Ma per il momento sono solo idee, niente più.

Massimo Bagiardi