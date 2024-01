Serie D. La capolista Pianese attesa dalla sfida a San Giovanni

Vietato abbassare la guardia per la capolista della serie D Pianese che, dopo la bella vittoria nello scontro diretto contro il Follonica Gavorrano, è attesa domenica da una Sangiovannese in piena lotta salvezza. I biancoazzurri di Athos Rigucci, ex tecnico del Lornano Badesse tra le altre, specializzato in imprese difficili, vengono dalla vittoria nello scontro diretto di Ponsacco e si trovano a meno tre dai playout. Motivo in più per fare particolare attenzione per i ragazzi di Prosperi che hanno ritrovato il successo dopo sei pareggi di fila.

Nel frattempo, dopo diverse entrate, tra cui alcuni under interessanti e due over di grande esperienza come Lulli e Bramante, da registrare un addio. Si tratta del giovanissimo Matteo Picchianti, classe 2005, che ha lasciato i bianconeri per trasferirsi in Promozione all’Atletico Maremma. Per il giovane esterno scuola Fiorentina con la Pianese appena due gettoni in campionato.