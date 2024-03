Serie D, la decisione del giudice sportivo e altri precedenti curiosi. Carta igienica contro il guardalinee. Nuova multa per il Montevarchi

Accade di nuovo. L’Aquila sale alla ribalta della cronaca, con richiami e condivisioni sui siti di mezza Italia per le caratteristiche "singolari" di una multa presa dalla società. Sta facendo, infatti, il giro del web la sanzione di 1800 euro comminata al Montevarchi dal giudice sportivo della Serie D con una motivazione insolita. Nel comunicato diramato dopo le gare della 26esima giornata si legge che a Ghivizzano, al 12’ del primo tempo i sostenitori rossoblù "hanno lanciato a un assistente arbitrale un rotolo di carta igienica, colpendolo ad un polpaccio senza recare danni". Un provvedimento che, peraltro, è stato adottato anche per una serie di epiteti indirizzati ad arbitro e giudice di linea nell’intera partita. Resta, però, curioso il fatto principale che ha fatto scattare una sanzione oltremodo pericolosa per il sodalizio aquilotto.

Il Brilli Peri è stadio diffidato e non va dimenticato che il 14 gennaio scorso il lancio di un petardo dal settore ospiti a Cenaia aveva implicato le porte chiuse al Comunale di via Gramsci con il Follonica Gavorrano. Non mancano, ad ogni modo, in tema di multe, precedenti particolari. Come la stangata di un mese di squalifica piovuta sull’allora tecnico aquilotto Roberto Malotti nell’aprile 2021, quando al rientro negli spogliatoi dopo un 3–3 con il Trestina tentò di mordere un orecchio a un calciatore avversario. C’è infine un’espulsione finita sui quotidiani sportivi nazionali. Era il 13 novembre 2014 e i rossoblù affrontavano in Promozione il Bibbiena. Il "rosso" fu rimediato da Federico Cuccoli, il bomber della squadra che uscì dal campo per fare pipì dietro l’ambulanza a bordo pista e nonostante le giustificazioni per un bisogno impellente fu allontanato dal direttore di gara. Lasciando il colore, va aggiunto che domenica con il Ponsacco il Montevarchi non avrà in attacco Edoardo Priore, squalificato per un turno.

Giustino Bonci