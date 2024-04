Serie D: la fiducia del tecnico che commenta il pari. Beoni: "Obiettivo vicino». L’Aquila guarda al derby

MONTEVARCHI

"Lo striscione d’arrivo è un pò più vicino ma per raggiungerlo dovremo ancora accelerare il passo. Preparandoci bene alla trasferta di Sansepolcro, dove troveremo una formazione che lotterà alla morte cercando a sua volta il risultato pieno. Il pareggio con l’Orvietana? Lo accettiamo consapevoli di aver giocato più contratti rispetto alla partita con il San Donato, anche se i ragazzi hanno sempre creduto nella possibilità di far risultato pieno". Realismo e non rimpianto nelle parole di Loris Beoni che ha analizzato l’1-1 di domenica scorsa. All’Aquila in fondo, l’allenatore ha ben poco da rimproverare "perché ha reagito subito allo svantaggio concesso sull’unica disattenzione difensiva ed ha lottato con determinazione al cospetto di una delle squadre più in forma del momento. Lo attestavano, prima del pari del Brilli Peri, i 12 punti ottenuti nelle ultime sei gare esterne".

In vista della sfida del Buitoni, dove il Montevarchi dovrà fare i conti con la voglia dei bianconeri di interrompere la lunga striscia negativa, Beoni non sa ancora se potrà recuperare il suo attaccante più prolifico, Edoardo Priore, costretto l’altro ieri a seguire i compagni dalla tribuna per l’infortunio alla caviglia sinistra: "E’ presto per ipotizzare un recupero del ragazzo – ha concluso il tecnico – e solo a fine settimana potremo sbilanciarci". Non si profila, invece, nessuna squalifica tra i montevarchini.

Giustino Bonci